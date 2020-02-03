2020-02-03T16:56:12+03:00
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В Курске стартует проект «Улица Героя»

Первый этап будет посвящен Степану Перекальскому
Яна ШЕЛЕСТ
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Участники познакомятся с историческими фактами освобождения КурскаУчастники познакомятся с историческими фактами освобождения КурскаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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7 февраля в 12.30 в рамках Года памяти и славы на площади Перекальского стартует литературно-патриотический проект «Улица Героя». Первый этап проекта посвящен освобождению города Курска, которое связано с именем Героя Советского Союза - Степана Николаевича Перекальского.

Участники познакомятся с историческими фактами освобождения Курска, узнают о вкладе жителей в победу над врагом. Курян и гостей города ожидает рассказ о жизни и подвиге С.Н. Перекальского. В рамках блока «Семейные истории войны» юные куряне поделятся воспоминаниями об участии в сражениях и трудовых подвигах своих родственников.

Все желающие смогут принять участие в интерактивной викторине «Есть дата в снежном феврале», разгадать кроссворд «Вспоминая февраль 43-го». В исполнении курских писателей и юных дарований прозвучат патриотические стихотворения. «Военно-полевая почта» доставит курянам «фронтовые» треугольники с лирическими строками о войне. Блиц-опрос «Имена Героев на карте Курска» поможет узнать знают ли жители о подвигах Героев, в честь которых названы улицы города.

В завершении патриотической акции на могилу Героя на Никитском кладбище будут возложены цветы.Каждый участник акции получит в подарок георгиевские ленточки – символы воинской доблести и славы.

Литературно-патриотический проект «Улица Героя» направлен на популяризацию и сохранение исторического наследия Великой Отечественной войны, воспитание у молодежи интереса к истории Курска-города воинской славы через знакомство с подвигами и судьбами Героев, чьи имена увековечены в 24-х названиях улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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