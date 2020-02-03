С января куряне будут платить больше за капремонт
Январские коммунальные платежки курян неприятно удивили - на этот раз выросла плата за капитальный ремонт. Рост составил более чем на 3,6 процента. А в денежном выражении с каждого "квадрата" площади жители областного центра в 2020 году будут платить на 29 копеек больше.
Так, за обычную квартиру в 60 квадратных метров теперь набегает более 500 рублей в месяц только за эту коммунальную услугу. Хотя фактически большинство многоэтажек Курска ее если и получат, то нескоро.
Постановление о росте тарифа за капремонт еще в декабре подписал губернатор региона Роман Старовойт. А вот Фонд капремонта уведомил курян в платежках о росте платы только сейчас, по факту.
С 2020 года обязательный для населения платеж составляет 8 рублей 33 копейки за один квадратный метр общей площади помещений в месяц. Еще в декабре 2019 года куряне платили за один «квадрат» на 29 копеек меньше – 8 рублей 4 копейки.
ИСТОЧНИК KP.RU