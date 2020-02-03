2020-02-03T16:42:34+03:00
Экономика

С января куряне будут платить больше за капремонт

Постановление о росте тарифа еще в минувшем году подписал Старовойт
Светлана ВОЛКОВА
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На жилфонд Курска без слез не глянешь: деньги берут, но за что - спрашивают курянеНа жилфонд Курска без слез не глянешь: деньги берут, но за что - спрашивают курянеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Январские коммунальные платежки курян неприятно удивили - на этот раз выросла плата за капитальный ремонт. Рост составил более чем на 3,6 процента. А в денежном выражении с каждого "квадрата" площади жители областного центра в 2020 году будут платить на 29 копеек больше.

Так, за обычную квартиру в 60 квадратных метров теперь набегает более 500 рублей в месяц только за эту коммунальную услугу. Хотя фактически большинство многоэтажек Курска ее если и получат, то нескоро.

Постановление о росте тарифа за капремонт еще в декабре подписал губернатор региона Роман Старовойт. А вот Фонд капремонта уведомил курян в платежках о росте платы только сейчас, по факту.

С 2020 года обязательный для населения платеж составляет 8 рублей 33 копейки за один квадратный метр общей площади помещений в месяц. Еще в декабре 2019 года куряне платили за один «квадрат» на 29 копеек меньше – 8 рублей 4 копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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