В Курске ночью пройдет небольшой снег
3 февраля с вечера и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 8-13 м/с. Температура ночью от -4… +1 ºС, днем от -1…+4 ºС.
ГУ МЧС напоминает водителям о соблюдении осторожности. При управлении автомобилем на скользкой дороге нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу. Пешеходам рекомендуется подбирать обувь с нескользящей подошвой.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".
ИСТОЧНИК KP.RU