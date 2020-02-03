2020-02-03T15:54:03+03:00
Общество

В Курске ночью пройдет небольшой снег

Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах
Яна ШЕЛЕСТ
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В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения"Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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3 февраля с вечера и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 8-13 м/с. Температура ночью от -4… +1 ºС, днем от -1…+4 ºС.

ГУ МЧС напоминает водителям о соблюдении осторожности. При управлении автомобилем на скользкой дороге нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу. Пешеходам рекомендуется подбирать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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