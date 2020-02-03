2020-02-03T15:00:54+03:00
Происшествия

Приезжие мошенники грабили курских пенсионеров

Подозреваемыми оказалась супружеская пара
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Пенсионерка пришла домой, где и обнаружила пропажу 19 тысяч рублейПенсионерка пришла домой, где и обнаружила пропажу 19 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники курской полиции установили личности двух злоумышленников, причастных к совершению мошенничеств не только в Курске, но и соседних регионах. Подозреваемыми оказалась супружеская пара, приехавшая областной центр на заработки.

В качестве жертв мошенники выбирали людей преклонного возраста. Роли в дуэте были распределены заранее. В одном случае подозреваемая подкараулила 88-летнюю пенсионерку у входа в банк. Злоумышленница сделала вид, что нашла на дороге чьи-то деньги, догнала пенсионерку и любезно поинтересовалась, не она ли их потеряла.

Когда курянка начала проверять свои сбережения, к ней подошел сообщник. Мужчина утверждал, что это он потерял деньги и попросил пожилую курянку показать ему купюры. Доверчивая пенсионерка отдала в руки незнакомцу свои деньги. Он незаметно «подломал» купюры, а оставшиеся вернул потерпевшей, сказав, что он ошибся, и ушел.

Пенсионерка пришла домой, где и обнаружила пропажу 19 тысяч рублей. О случившемся она заявила в полицию. Полицейские установили личности злоумышленников. Также выяснили, что в Курске они совершили еще одно мошенничество.

Супружескую пару задержали в соседнем регионе. Они находятся под арестом. Каждому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сеймском округе Курска ввели особый противопожарный режим
В Курской области поймали десять алкоголиков и нарокоманов с водительскими правами
Под Курском инвалид не смог получить средства реабилитации
В Курске стартует проект «Улица Героя»
С января куряне будут платить больше за капремонт
В Курске ночью пройдет небольшой снег
Приезжие мошенники грабили курских пенсионеров
Под Курском многодетной матери суд дал восемь лет колонии
Следственный комитет по факту гибели рыбака в Курске проводит проверку
Курянин на охоте незаконно убил лося
Курские спасатели вскрыли дверь в квартиру, хозяйка которой забыла выключить газ
В Курской области произошло 52 ДТП с участием автобусов
Под Курском пьяная женщина сбила пешехода и скрылась
Дело по иску к «Экотексу» рассмотрят в суде
В Курске разыскивают очевидцев ДТП на Суворовской
Курская область увеличила товарооборот с Республикой Беларусь
Под Курском сгорела квартира
В Курске новая школа на проспекта Клыкова примет учеников уже в этом году
Из-за тонкого льда в Курске погиб рыбак
В Сеймском округе Курска ввели особый противопожарный режим
В Курске открылся приют для бездомных
В Курской областной больнице открылось реабилитационное отделение
Глава Курска выбрал советников