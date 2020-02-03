Приезжие мошенники грабили курских пенсионеров

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:00:54+03:00

Пенсионерка пришла домой, где и обнаружила пропажу 19 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

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Сотрудники курской полиции установили личности двух злоумышленников, причастных к совершению мошенничеств не только в Курске, но и соседних регионах. Подозреваемыми оказалась супружеская пара, приехавшая областной центр на заработки.

В качестве жертв мошенники выбирали людей преклонного возраста. Роли в дуэте были распределены заранее. В одном случае подозреваемая подкараулила 88-летнюю пенсионерку у входа в банк. Злоумышленница сделала вид, что нашла на дороге чьи-то деньги, догнала пенсионерку и любезно поинтересовалась, не она ли их потеряла.

Когда курянка начала проверять свои сбережения, к ней подошел сообщник. Мужчина утверждал, что это он потерял деньги и попросил пожилую курянку показать ему купюры. Доверчивая пенсионерка отдала в руки незнакомцу свои деньги. Он незаметно «подломал» купюры, а оставшиеся вернул потерпевшей, сказав, что он ошибся, и ушел.

Пенсионерка пришла домой, где и обнаружила пропажу 19 тысяч рублей. О случившемся она заявила в полицию. Полицейские установили личности злоумышленников. Также выяснили, что в Курске они совершили еще одно мошенничество.

Супружескую пару задержали в соседнем регионе. Они находятся под арестом. Каждому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU