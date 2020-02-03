2020-02-03T14:58:02+03:00
Происшествия

Под Курском многодетной матери суд дал восемь лет колонии

Курянка убила мужчину, а его супругу тяжело ранила ножом
Ольга ДАНИЛОВА
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Также женщине предстоит выплатить компенсациюТакже женщине предстоит выплатить компенсациюФото: Из архива КП.
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Суджанский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 31-летней жительницы Суджи.

В гости к женщине, являющейся многодетной матерью, пришла семейная пара. Общение происходило в ходе застолья. Между хозяйкой дома и гостями произошел конфликт. В процессе ссоры, возникшей из-за оскорбления ребенка хозяйки, женщина взяла кухонный нож и набросилась с ним на гостей. В результате полученных ранений мужчине причинен тяжкий вред здоровью, а его супруга скончалась, рассказали в прокуратуре.

Суд дал женщине восемь лет наказания в исправительной колонии общего режима. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевших ей придется заплатить 1 млн. 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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