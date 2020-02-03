Курянин на охоте незаконно убил лося
Прокуратура требует компеансации в 400 тысяч рублей
ЧП произошло в урочище «Старобузская дача»Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Железногорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной охоте.
5 декабря 2019 года житель Курска совместно с знакомым без разрешения охотились. В урочище «Старобузская дача» Железногорского лесничества они убили лося.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Прокуратура требует в качестве возмещения причиненного ущерба окружающей среде взыскать с обвиняемого 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU