2020-02-03T12:54:54+03:00
Происшествия

Курянин на охоте незаконно убил лося

Прокуратура требует компеансации в 400 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в урочище «Старобузская дача»ЧП произошло в урочище «Старобузская дача»Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Железногорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной охоте.

5 декабря 2019 года житель Курска совместно с знакомым без разрешения охотились. В урочище «Старобузская дача» Железногорского лесничества они убили лося.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Прокуратура требует в качестве возмещения причиненного ущерба окружающей среде взыскать с обвиняемого 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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