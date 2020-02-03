Курские спасатели вскрыли дверь в квартиру, хозяйка которой забыла выключить газ

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:48:38+03:00

Вызов поступил на пульт МЧС в воскресенье Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Сообщение от жительницы Щигров поступило в «Службу спасения» 2 февраля в 10.16. Курянка сообщила, что вышла из квартиры, где в это время на газовой плите готовилась еда, а дверь захлопнулась. Так как в данном случае была угроза возникновения пожара, на место выехали огнеборцы пожарно-спасательной части Щигры. За считанные минуты спасатели вскрыли дверь в квартиру, а хозяйка «ликвидировала» источник опасности.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вашей жизни или жизни других людей угрожает опасность вследствие того, что ваша входная дверь захлопнулась, то в этом случае спасателей вызвать просто необходимо! Однако многие заблуждаются в том, что если у них просто захлопнулась дверь в квартиру, то они нуждаются в помощи спасателей.

Случаи, когда вызов спасателей правомерен:

• у вас установлена газовая плита, в момент закрытия двери она была включена и возможна утечка газа в квартире;

• у вас в квартире находится ребенок, не контролирующий свои действия осознанно;

• у вас в квартире находится больной человек, которому в любой момент может понадобиться помощь.

У спасателей на счету каждая минута, поэтому вам не придется ожидать их часами, очень скоро они прибудут на место вызова.

Любое вскрытие двери, если нет задымления и видимых языков пламени из окон вашей квартиры, производится в присутствии сотрудников полиции, после того как вы попадете в квартиру, нужно документально подтвердить собственность или показать бумаги на аренду, а также ваш паспорт.

В случае ложного вызова, если вы решили обмануть сотрудников внутренних дел и спасателей, наступает административная ответственность с наложением штрафа и всех расходов, связанных с выездами специальных служб.

Когда помощь спасателей вам не понадобилась, и нет угрозы для вашей жизни и жизни окружающих, необходимо:

• попробовать самостоятельно открыть замок;

• обратиться в ближайшее отделение ЖКУ (в рабочее время);

• обратиться за помощью в службу по открыванию дверей;

• используйте запасной комплект ключей (если таковой имеется у родственников).

Для предотвращения ложных вызовов спасателей хотелось бы еще раз напомнить:

1. сломанная дверь, скорее всего не подлежит восстановлению;

2. будет наложен административный штраф и возмещение расходов, связанных с выездом спасателей;

3. бесполезное привлечение спасателей, которые приехали к вам, а в этот момент кто-то может действительно нуждаться в их помощи и чья-то жизнь может быть под угрозой, пока они помогают вам.

ИСТОЧНИК KP.RU