3 Февр. 2020 2020-02-03T12:19:07+03:00

В них погибли четыре человека и 86 получили ранения

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Сотрудники курской Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на профилактику аварийности с пассажирским транспортом. В 2019 год в Курской области произошло 52 ДТП с участием автобусов, в которых четыре человека погибли, 86 получили ранения различной степени тяжести.

В прошлом году на водителей автобусов составили 11327 административных материала, к ответственности привлекли 228 юридических и 940 должностных лиц. Наиболее распространенные нарушения: нарушение правил перевозки пассажиров, управление автобусами с техническими неисправностями, внесение изменений в конструкцию автобусов без разрешения ГИБДД, нарушение режима труда и отдыха, а также ряд других.

Самые серьезные ДТП фиксируются на маршрутах перевозок пассажиров автобусами в межрегиональном и междугороднем сообщении, особенно на скоростных участках дорог. В Госавтоинспекции призывают пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников направлены на самое главное - сохранение жизни и здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU