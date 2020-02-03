Под Курском пьяная женщина сбила пешехода и скрылась
ДТП произошло в Хомутовском районе
Пешеход получил ранения и был доставлен в больницуФото: Из архива "КП"
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1 февраля примерно в шесть часов вечера 42-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-21703 ехала по улице Центральной в селе Прилепы Хомутовского района. Около дома № 33 она сбила 67-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.
Пешеход получил ранения и был доставлен в Хомутовскую центральную районную больницу. Водитель с места ДТП скрылась, но потом ее разыскали. Женщина была пьяна, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU