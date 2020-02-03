Дело по иску к «Экотексу» рассмотрят в суде

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:09:26+03:00

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Председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков сообщил о последних результатах работы ведомства и федеральных структур жителям, проживающим поблизости с ООО «Экотекс».

Внеплановая проверка, проведенная Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, установила превышение в воздухе содержания вредных веществ. Это может повлечь за собой загрязнение атмосферного воздуха, причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде.

На основании этих данных региональный комитет экологии подал иск в суд о приостановке деятельности предприятия. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 5 февраля.

«При положительном решении суда работа «Экотекса» будет приостановлена. Наша принципиальная позиция: завод может быть запущен снова только после устранения выявленных нарушений. Учредители предприятия идут на контакт и готовы вкладывать средства для нормализации экологической обстановки», - сообщил Константин Поляков.

Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями.

После установки специальных фильтров производство запустили вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

Внеплановая проверка Росприроднадзора в отношении «Экотекса» началась 20 декабря 2019 года и длилась до 27 января 2020 года. Проверяли предприятие и специалисты лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».

ИСТОЧНИК KP.RU