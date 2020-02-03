В Курске разыскивают очевидцев ДТП на Суворовской

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:34:44+03:00

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ДТП произошло 2 февраля примерно в 18.30. на улице Суворовская в районе дома 117, сообщили в ГИБДД. Неизвестный водитель ехал со стороны улицы Суворовская в направлении улицы 50 Лет Октября Курска. По предварительным данным он сбил здесь 61-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения авто. Марка автомобиля неизвестна.

В результате ДТП женщина получила ранения различной степени тяжести. Водитель скрылся с места ДТП. Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU