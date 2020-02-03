Курская область увеличила товарооборот с Республикой Беларусь

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:33:14+03:00

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В прошлом году товарооборот Курской области и Республики Беларусь составил более 1,8 млрд рублей (1,5 млрд рублей в 2018 году). При этом объем экспорта вырос на 71,5 млн руб. (на 5,5 %), импорта – на 165,6 млн руб. (на 60 %). Значительно увеличились объемы экспорта продукции химической отрасли, целлюлозно-бумажной продукции, а также экспортные поставки электротехнической продукции. В планах – возобновить поставки троллейбусов белорусского производства и увеличить поставки лифтового оборудования.

- Активно работают с белорусскими партнерами наши предприятия промышленности и АПК, действуют и совместные предприятия. Что касается строительства, в областном центре строится «белорусский квартал» - на сегодня сданы три дома. Также много торговых точек, в которых предлагаются товары белорусского производства, - отметила Ирина Таратина, первый заместитель председателя комитета по экономике и развитию Курской области.

Востребована на полях Курской области белорусская сельскохозяйственная техника. В 2019 году аграриям была направлена сельскохозяйственная техника и оборудование на сумму 247 млн рублей - всего 150 единиц. По итогам 2019 года потребителям Республики Беларусь поставлено 68,8 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Преимущественно это зерно, грибы и мясо. Совместную селекционно-семеноводческую работу проводят курские и белорусские ученые в рамках действующего соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU