2020-02-03T08:40:40+03:00
Происшествия

Под Курском сгорела квартира

Пожар произошел в Дмитриеве
Ольга ДАНИЛОВА
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Возгорание произошло вечером в воскресеньеВозгорание произошло вечером в воскресеньеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 19:45 2 февраля в МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Дмитриеве Дмитриевского района.

По данным МЧС по прибытии в 19:51 пожарные стали тушить огонь. Пожар ликвидирован в 19:57.

В результате пожара в кирпичном доме размером 20 на 10 метров в трехкомнатной квартире поврежден потолок и стены, сгорели холодильник, газовый котел.

Пожар тушили 12 человека и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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