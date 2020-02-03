Под Курском сгорела квартира

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:40:40+03:00

Возгорание произошло вечером в воскресенье Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

В 19:45 2 февраля в МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Дмитриеве Дмитриевского района.

По данным МЧС по прибытии в 19:51 пожарные стали тушить огонь. Пожар ликвидирован в 19:57.

В результате пожара в кирпичном доме размером 20 на 10 метров в трехкомнатной квартире поврежден потолок и стены, сгорели холодильник, газовый котел.

Пожар тушили 12 человека и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU