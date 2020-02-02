В Курске новая школа на проспекта Клыкова примет учеников уже в этом году
Строительство новой школы на проспекте Клыкова подходит к концу. Возводить здание начали еще в 2016 году, но закончить работы не хватило денег. Возобновили стройку через два года. И вот наконец, как сообщают в мэрии, в помещении школы ведутся сантехнические, вентиляционные и отделочные работы. На объекте трудятся 178 человек. Уже в этом году образовательное учреждение примет первых учеников.
- Школа рассчитана на 1000 мест. В учебном заведении будет бассейн длиной 25 метров, большой актовый зал, три спортивных зала, компьютерный и хореографический классы, читальный зал, а также футбольное поле. Общая стоимость объекта оценена почти в 800 млн. рублей, - добавили в администрации города.
Школу укомплектуют современной мебелью, компьютерным и лабораторным оборудованием, музыкальными инструментами. Обустроят технологические классы со станками, инструментами, бытовой техникой, а также спортивные залы с тренажерами.
ИСТОЧНИК KP.RU