В Курске новая школа на проспекта Клыкова примет учеников уже в этом году

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:29:46+03:00

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Строительство новой школы на проспекте Клыкова подходит к концу. Возводить здание начали еще в 2016 году, но закончить работы не хватило денег. Возобновили стройку через два года. И вот наконец, как сообщают в мэрии, в помещении школы ведутся сантехнические, вентиляционные и отделочные работы. На объекте трудятся 178 человек. Уже в этом году образовательное учреждение примет первых учеников.

- Школа рассчитана на 1000 мест. В учебном заведении будет бассейн длиной 25 метров, большой актовый зал, три спортивных зала, компьютерный и хореографический классы, читальный зал, а также футбольное поле. Общая стоимость объекта оценена почти в 800 млн. рублей, - добавили в администрации города.

Школу укомплектуют современной мебелью, компьютерным и лабораторным оборудованием, музыкальными инструментами. Обустроят технологические классы со станками, инструментами, бытовой техникой, а также спортивные залы с тренажерами.

ИСТОЧНИК KP.RU