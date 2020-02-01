В Сеймском округе Курска ввели особый противопожарный режим

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:01:12+03:00

С начала года здесь произошло 20 пожаров

Изменить размер текста: A A

1 февраля на территории Сеймского округа ввели особый противопожарный режим. Такое решение было принято в связи с ростом числа пожаров. С начала года здесь произошло 20 пожаров, это на шесть больше, чем в 2019 году.

С целью стабилизации обстановки будет развернут оперативный штаб из числа работников администрации, созданы оперативные группы, которые будут контролировать соблюдение населением требований пожарной безопасности.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Курской области вместе с работниками администрации повторно проверят жилые дома с печным отоплением.

Особое внимание уделят несанкционированным свалкам. В работе задействуют волонтерские организации, которые будут проводить разъяснение среди населения об основных правилах безопасности.

С введением особого режима предусмотрены штрафы за невыполнение правил пожарной безопасности:

- для физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей;

- для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;

- для юридических лиц – от 400 000 до 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU