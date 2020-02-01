В Сеймском округе Курска ввели особый противопожарный режим
1 февраля на территории Сеймского округа ввели особый противопожарный режим. Такое решение было принято в связи с ростом числа пожаров. С начала года здесь произошло 20 пожаров, это на шесть больше, чем в 2019 году.
С целью стабилизации обстановки будет развернут оперативный штаб из числа работников администрации, созданы оперативные группы, которые будут контролировать соблюдение населением требований пожарной безопасности.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Курской области вместе с работниками администрации повторно проверят жилые дома с печным отоплением.
Особое внимание уделят несанкционированным свалкам. В работе задействуют волонтерские организации, которые будут проводить разъяснение среди населения об основных правилах безопасности.
С введением особого режима предусмотрены штрафы за невыполнение правил пожарной безопасности:
- для физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей;
- для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;
- для юридических лиц – от 400 000 до 500 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU