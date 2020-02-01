В Курске открылся приют для бездомных

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:27:40+03:00

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Курян без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации теперь смогут приютить в новом Центре социальной адаптации. Учреждение, расположенное по адресу г. Курск, 2-ой Моковский проезд, 7б, организовано некоммерческой организацией «Мельница» при поддержке комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Центр одновременно может принять 32 человека. В нем организовано все необходимое для проживания: оборудованы комнаты, душевые, столовая, кабинет для досуга. Находиться здесь куряне смогут до полугода.

В приюте оборудованы комнаты, душевые, столовая, кабинет для досуга

«Принимать будем граждан и без документов - в центре помогут их восстановить, окажут психологическую поддержку, помощь в трудоустройстве, - рассказала председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова. - Если окажется, что человек нуждается в медицинской помощи, его направят в учреждение здравоохранения».

В учреждении также намерены организовать приемно-карантинное отделение и работу горячей линии для сообщений о бездомных. Центр будет получать средства из областного бюджета в качестве субсидии. В этом году на эти цели заложен миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU