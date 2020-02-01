В Курской областной больнице открылось реабилитационное отделение
Отделение медицинской реабилитации открылось в Курской областной больнице. Первый этап реабилитации пациенты проходят в отделениях сосудистых центров в областной больнице, БСМП, Медвенской и Горшеченской центральных районных больницах. Второй этап теперь будет на базе областной больницы.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» отделение оснастили необходимым оборудованием. Для лечения пациентов здесь будут применяться и роботизированные методы реабилитации с помощью современных аппаратов с биологической обратной связью: в этом случае прибор анализирует движения пациента и индивидуально подбирает нагрузку под каждого конкретного больного.Планируется также использование интерактивных комплексов с разработкой индивидуальных программ двигательной реабилитации.
Вся медицинская техника отечественного производства и полностью соответствует требованиям. Реабилитацию уже проходят первые пациенты. Аналогичные отделения будут созданы и в других сосудистых центрах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU