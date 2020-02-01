Глава Курска выбрал советников

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:37:14+03:00

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Виктор Карамышев вручил 14 удостоверений выбранным советникам главы города. В общей сложности в конкурсном отборе участвовали 108 кандидатов, свои эссе и презентации представили 67 претендентов по всем предложенным направлениям. Это и социальная политика, образование и культура, жилищно-коммунальное хозяйство, информационная политика, связь с общественностью и другие направления.

Проекты, которые были представлены, очень разные. Это и развитие ТОСов, создание семейной зоны отдыха в Северо-Западном микрорайоне, внедрение в школах безопасного интернета, совершенствование системы патриотического воспитания подрастающего поколения, создание в Курске «Квартала Малевича» и другие.

- Отбор был серьезный, и, честно скажу, выбор дался мне нелегко, потому что поступило, действительно, очень много интересных предложений. Я хочу поблагодарить всех курян, откликнувшихся на мою идею и нашедших время поделиться своими мыслями по поводу развития Курска, - подчеркнул Виктор Карамышев.

ИСТОЧНИК KP.RU