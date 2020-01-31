В этом году на пожарах в Курской области погибли семь человек

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:40:49+03:00

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В 2020 году в Курской области произошло 148 пожаров. Основные причины возгораний – это неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, неисправность электрооборудования и поджог.

В январе спасатели эвакуировали на пожарах 37 человек и более 40 спасли. К сожалению, не обошлось без жертв: с начала года на пожарах погибли семь человек, еще двое получили травмы.

С наступлением холодов в регионе активизировали профилактическую работу. В первую очередь переселили к родственникам или в соцучреждения курян группы риска, а тем, кто остался в своих домах, оказали адресную помощь по ремонту печей и ветхих участков электропроводки.

На особом контроле вопросы пожарной безопасности многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В их домовладениях установили порядка четырех тысяч пожарных извещателей для раннего обнаружения возгораний.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту. В случае беды незамедлительно обращайтесь в службу спасения по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU