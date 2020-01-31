Курянка отсудила 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за ДТП
Судебный пристав-исполнитель взыскал в пользу курянки 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.
Пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся на счетах должника, а также постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации.
Кроме того, приставы выяснили, что на ответчика зарегистрировано имущество, а именно два земельных участка. В отношении их вынесли постановления о запрете на совершение действий по регистрации.
Ответчик полностью погасил всю сумму. 300 тысяч рублей перечислены на счет взыскателя, сказали в ФССП региона.
ИСТОЧНИК KP.RU