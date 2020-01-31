Курская спортсменка завоевала "золото" первенства России
Дарья Погорелова приняла участие в забеге на дистанции 60 метров
В Новочебоксарске стартовало первенство РоссииФото: предоставлено пресс-службой
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У курской спортсменки Дарьи Погореловой – "золото" первенства России по легкой атлетике среди юниоров.
В Новочебоксарске стартовало первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек. В борьбу за медали вступили около 600 спортсменов из 66 российских регионов.
Курянка Дарья Погорелова приняла участие в первый день в забеге на дистанции 60 метров среди девушек до 18 лет. Ее результат – 7,60 секунды.
ИСТОЧНИК KP.RU