Курская спортсменка завоевала "золото" первенства России

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:30:27+03:00

Изменить размер текста: A A

У курской спортсменки Дарьи Погореловой – "золото" первенства России по легкой атлетике среди юниоров.

В Новочебоксарске стартовало первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек. В борьбу за медали вступили около 600 спортсменов из 66 российских регионов.

Курянка Дарья Погорелова приняла участие в первый день в забеге на дистанции 60 метров среди девушек до 18 лет. Ее результат – 7,60 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU