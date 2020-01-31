2020-01-31T15:27:26+03:00
Общество

Курская студентка выиграла грант США

На эти деньги она создаст студию проектов в своем вузе
Ольга ДАНИЛОВА
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В январе Анастасия подала заявку и выиграла грантВ январе Анастасия подала заявку и выиграла грантФото: предоставлено пресс-службой
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Студентка четвертого курса факультета иностранных языков курского вуза Анастасия Медовкина летом прошлого года обучалась в рамках образовательной программы США для студентов из Европы.

У выпускников была возможность получить финансовую поддержку на конкурсной основе от американской некоммерческой организации FHI360 на развитие собственных проектов в своих странах.

В январе 2020 года Анастасия подала заявку и выиграла грант в размере $1630 (около ста тысяч рублей) на развитие проектной студии своего университета «Механизм действия». Главная цель работы студии - поддержка, развитие и реализация студенческих проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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