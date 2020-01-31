Курская студентка выиграла грант США
Студентка четвертого курса факультета иностранных языков курского вуза Анастасия Медовкина летом прошлого года обучалась в рамках образовательной программы США для студентов из Европы.
У выпускников была возможность получить финансовую поддержку на конкурсной основе от американской некоммерческой организации FHI360 на развитие собственных проектов в своих странах.
В январе 2020 года Анастасия подала заявку и выиграла грант в размере $1630 (около ста тысяч рублей) на развитие проектной студии своего университета «Механизм действия». Главная цель работы студии - поддержка, развитие и реализация студенческих проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU