Курская студентка выиграла грант США

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:27:26+03:00

На эти деньги она создаст студию проектов в своем вузе

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Студентка четвертого курса факультета иностранных языков курского вуза Анастасия Медовкина летом прошлого года обучалась в рамках образовательной программы США для студентов из Европы.

У выпускников была возможность получить финансовую поддержку на конкурсной основе от американской некоммерческой организации FHI360 на развитие собственных проектов в своих странах.

В январе 2020 года Анастасия подала заявку и выиграла грант в размере $1630 (около ста тысяч рублей) на развитие проектной студии своего университета «Механизм действия». Главная цель работы студии - поддержка, развитие и реализация студенческих проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU