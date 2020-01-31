2020-01-31T15:22:23+03:00
Происшествия

В Курске школьники ограбили павильон, чтобы купить смартфоны

Также на краденные деньги они приобрели модную одежду и обувь
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в центре городаЧП произошло в центре городаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Заявление от собственника павильона по продаже табачных изделий, расположенного на улице Карла Маркса, поступило утром. Сотрудники обнаружили следы проникновения, пропажу нескольких блоков сигарет и более пятидесяти тысяч рублей выручки.

На место преступления прибыла следственно оперативная группа. Полицейские, проводя осмотр магазина, заметили неподалеку подростков, с интересом наблюдающих за происходящим. Решили проверить их на причастность к краже.

При себе у несовершеннолетних были три дорогих мобильных телефона. Оперативники поинтересовались происхождением имущества и выяснили, что телефоны были куплены всего несколько часов назад. Предположение оказалось верным – подростки 13 и 16 лет уже стоящие на учете в полиции вскоре признались, что действительно уже были в магазине минувшей ночью.

Гуляя, они обратили внимание, на неплотно закрытую дверь, проникли внутрь здания и взломали рольставни табачного павильона. На следующее утро отправились за покупками. Похищенные деньги потратили на смартфоны, а также модную одежду и обувь. Все имущество изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Также на месте преступления эксперты нашли следы, оставленные подростками во время проникновения.

В ближайшее время будет решаться вопрос по возмещению ущерба. За кражи со взломом каждому из фигурантам грозит до пяти лет, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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