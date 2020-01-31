В Курской области восстановят около 80 воинских захоронений
Работы пройдут в рамках празднования 75-летия Победы
На эти цели направят около 30,7 млн рублей, из них более 26 млн – из федерального бюджетаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области проведут инвентаризацию воинских захоронений и мемориалов, которые планируется благоустроить в этом году в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В регионе планируют восстановить 79 воинских захоронений, нанести на мемориалы 2051 имя погибших в боях с фашистами, установить 17 мемориальных знаков.
На эти цели направят около 30,7 млн рублей, из них более 26 млн – из федерального бюджета. Соответствующее соглашение заключено с Минобороны РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU