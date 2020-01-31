2020-01-31T15:15:45+03:00
75 лет Великой Победы

В Курской области восстановят около 80 воинских захоронений

Работы пройдут в рамках празднования 75-летия Победы
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На эти цели направят около 30,7 млн рублей, из них более 26 млн – из федерального бюджетаНа эти цели направят около 30,7 млн рублей, из них более 26 млн – из федерального бюджетаФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Курской области проведут инвентаризацию воинских захоронений и мемориалов, которые планируется благоустроить в этом году в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В регионе планируют восстановить 79 воинских захоронений, нанести на мемориалы 2051 имя погибших в боях с фашистами, установить 17 мемориальных знаков.

На эти цели направят около 30,7 млн рублей, из них более 26 млн – из федерального бюджета. Соответствующее соглашение заключено с Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске горела квартира - 24 человека эвакуировали
Курская спортсменка завоевала "золото" первенства России
Курская студентка выиграла грант США
В Курске школьники ограбили павильон, чтобы купить смартфоны
В Курской области восстановят около 80 воинских захоронений
Впервые более половины товаров и услуг в нашей стране были оплачены безналично
В Курской области объявили конкурс на поездку в "Артек"
В Курской области завели дело о мошенничестве с "чернобыльскими" выплатами
В Курской области судят организаторов игрового салона
В Курске привили более 3300 голов домашней птицы
В Курске СК проверяет гибель мужчины на пожаре
В Курске водитель сбил ребенка и скрылся
В Курской области ожидают первый урожай клубники
В Курске на остановке обнаружили тело мужчины
В Курске состоится фестиваль «По стопам Малевича»
Директора курской "управляйки" наказала прокуратура
Под Курском в огне погиб 24-летний парень
В двух районах Курской области ветер оборвал провода
В Курской области с трасс улетают автомобили
Курск опять останется без света
В 2019 году корью заболели девять курян
Более 13 тысяч заключенных отбывают наказание в курских колониях
Курским ветеранам помогут отремонтировать жилье
В Курске благоустроят юношескую автошколу
В Курске белгородка украла деньги из кассы магазина