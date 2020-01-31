2020-01-31T15:05:00+03:00
Общество

В Курской области объявили конкурс на поездку в "Артек"

Документы принимаются до 1 апреля
Ольга ДАНИЛОВА
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Курских школьников приглашают принять участие в конкурсеКурских школьников приглашают принять участие в конкурсеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прокуратуре Курской области идет прием документов для конкурсного отбора детей -граждан РФ в возрасте 10 - 17 лет, с первой, второй и третьей группами здоровья, которые желают участвовать в профильной смене Международного детского центра «Артек».

На базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек» реализуется дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юный правозащитник».

Отбор детей на участие проводится в два этапа: на уровне прокуратур субъектов РФ и конкурсной комиссией на базе Академии Генеральной прокуратуры РФ.

Порядок проведения конкурса установлен Положением о конкурсе на участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный правозащитник», с которым можно ознакомиться на официальных сайтах «МДЦ «Артек» httр://artek.org и Генеральной прокуратуры РФ в лице Академии Генеральной прокуратуры РФ httр://www.agprf.org.

В рамках тематической квоты планируется пять смен:

· с 8-9 августа по 28-29 августа 2020 г. (смена №9)

· с 19-20 по 8-9 ноября 2020 г. (смена №12)

· с 12-13 ноября по 2-3 декабря 2020 г. (смена №13)

· с 6-7 декабря по 26-27 декабря 2020 г. (смена №14)

· с 29-30 декабря по 18-19 января 2021 г. (смена №15)

Документы, предусмотренные Положением о конкурсе, и эссе «Твори закон на благо общества» принимаются до 1 апреля.

Контактный телефон: 52-05-35

ИСТОЧНИК KP.RU

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