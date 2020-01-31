2020-01-31T14:42:21+03:00
Происшествия

В Курской области завели дело о мошенничестве с "чернобыльскими" выплатами

Житель Орловской области незаконно получил 27 тысяч рублей, считают в прокуратуре
Ольга ДАНИЛОВА
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Жителю орловского региона грозит судЖителю орловского региона грозит судФото: Светлана ВОЛКОВА
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Житель Орловской области с февраля 2014 года по январь 2020 года незаконно получал выплаты в связи с якобы проживанием в зоне, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. О перемене места жительства органы пенсионного фонда России не уведомил, рассказали в прокуратуре.

В результате Пенсионному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб на 27 тысяч рублей.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Санкция ч. 1 ст. 159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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