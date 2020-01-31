2020-01-31T14:07:20+03:00
Общество

В Курске привили более 3300 голов домашней птицы

Вакцинация от ньюкаслской болезни продолжается
Яна ШЕЛЕСТ
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Вакцинация продолжаетсяВакцинация продолжаетсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С начала года в Курске против ньюкаслской болезни привили 3 311 голов домашней птицы. Вакцинация продолжается.

В связи с высокой вероятностью появления очагов болезней птиц Курская городская по борьбе с болезнями животных настоятельно рекомендует всем жителям Курска, занимающимся разведением и выращиванием птицы:

- зарегистрироваться в государственной ветеринарной службе города Курска;

- провести вакцинацию птицы против болезни Ньюкасла;

- содержать, имеющуюся в личных хозяйствах птицу на своих подворьях в закрытом режиме;

- инвентарь по уходу за птицей и корма хранить в закрытых помещениях;

- не допускать контакта домашней птицы с воробьями, голубями и дикой перелетной птицей;

- в случаи внезапной гибели птицы не выбрасывать отходы их жизнедеятельности и переработки на свалки;

- не покупать суточный молодняк птицы, яйцо и мясо птицы в местах несанкционированной торговли;

- не допускать в помещение для содержания птицы посторонних лиц.

В случае массовой гибели птиц, необходимо срочно обращаться в государственное ветеринарное учреждение города Курска по адресам:

- ул. Бойцов 9-й Дивизии 126-А, тел. 52-14-57 (Центральный округ);

- 2-й Шоссейный пер. 15, тел. 35-00-84 (Сеймскй округ);

- ул. Дубровинского 54-А, тел. 34-41-14 (Железнодорожный округ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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