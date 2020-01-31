В Курске СК проверяет гибель мужчины на пожаре
31 января примерно в четвертом часу утра поступило сообщение о возгорании квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Энергетиков Курска. В результате пожара погиб 46-летний мужчина. По этому факту Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве.
В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина выпивал. Предположительно, возгорание квартиры могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении, сообщили в СК.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее КП уже сообщала, что той же ночью во Льговском районе на пожаре погиб 24-летний парень.
ИСТОЧНИК KP.RU