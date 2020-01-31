2020-01-31T13:14:10+03:00
Происшествия

В Курске СК проверяет гибель мужчины на пожаре

Трагедия произошла в многоэтажке на улице Энергетиков
Ольга ДАНИЛОВА
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СК проводит проверкуСК проводит проверкуФото: Из архива КП.
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31 января примерно в четвертом часу утра поступило сообщение о возгорании квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Энергетиков Курска. В результате пожара погиб 46-летний мужчина. По этому факту Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве.

В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина выпивал. Предположительно, возгорание квартиры могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении, сообщили в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее КП уже сообщала, что той же ночью во Льговском районе на пожаре погиб 24-летний парень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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