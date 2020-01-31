2020-01-31T12:29:36+03:00
Происшествия

В Курске водитель сбил ребенка и скрылся

ДТП произошло в Железнодорожном округе
Яна ШЕЛЕСТ
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Ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждениеРебенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждениеФото: Из архива "КП"
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30 января примерно в 18:30 неустановленный водитель на белой машине ехал по улице Ильича со стороны 3-й Щигровской в направлении улицы 8-Марта. Около дома № 40 по улице Ильича он, по предварительным данным, сбил десятилетнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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