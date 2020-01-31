В Курской области ожидают первый урожай клубники
В Медвенском районе к 8 Марта ожидают первый урожай клубники. Вкусные ягоды в теплицах в селе Чермошном выращивает фермер Руслан Нагоев.
В августе 2019 года мужчина получил грант. За несколько месяцев предприниматель построил помещение, закупил необходимое оборудование, подвел газовое отопление, сделал систему дополнительного электрического освещения и даже пробурил водонапорную скважину – на случай перебоев с водоснабжением.
«Для нас тепличное дело новое, – рассказывает Руслан Нагоев. – Конечно, мы очень волнуемся, поэтому и уделили такое внимание техническому оснащению теплицы. Тепло и вода – это самое главное. А усики клубники закупили еще в августе, когда получили грант».
Для выращивания ягоды используют органические удобрения. Клубника растет хорошо, к 8 Марта фермер планирует собрать первый урожай. Также в теплицах выращивают огурцы и немного цветов, для души.
ИСТОЧНИК KP.RU