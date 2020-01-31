В Курске состоится фестиваль «По стопам Малевича»

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:42:43+03:00

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С 1 по 16 февраля в Курске в арт-пространстве «кАРТина» пройдет первый этап фестиваля «По стопам Малевича».

Фестиваль «По стопам Малевича», посвященный жизни и творчеству великого художника, будет проходить в четыре этапа в течение нескольких месяцев.

Первый начнется в новом творческом пространстве «кАРТина» (ул. Запольная, 60). Торжественное открытие состоится в 15:00. Желающие смогут посетить выставку со среды по воскресенье с 12:00 до 19:00.

Здесь будут представлены уникальные архивные фото и документы из жизни художника-авангардиста Казимира Малевича и его семьи во время пребывания в Курске, а также работы 18 художников, пишущих в различных направлениях - от импрессионизма до абстракции.

В период работы фестиваля зрители смогут побывать на мастер-классах живописи и танца, модном показе, узнать о влиянии цвета на психосоматику человека, услышать интересные познавательные лекции владельца галереи «АЯ» Олега Радина, насладиться живой музыкой и побывать на музыкальных баттлах.

Второй этап фестиваля пройдет с 19 февраля по 1 марта в выставочном зале «Звездный», третий - в мае, финал - в День художника 9 августа в галерее «АЯ», где свое творчество представят Олег Радин и лауреаты премии Малевича - Сергей Баженов и Екатерина Ребежа.

ИСТОЧНИК KP.RU