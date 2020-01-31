Под Курском в огне погиб 24-летний парень
31 января в 03:53 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в частном доме в селе Кром-Быки Льговского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 10 города Льгова, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 04:17, ликвидировали полностью - в 04:22. В результате пожара в жилом одноэтажном доме размером 7 на 12 метров огонь повредил внутренние помещения по всей площади, частично обрушилась кровля. На пепелище спасатели нашли тело 24-летнего мужчины.
В ликвидации пожара принимали участие 17 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU