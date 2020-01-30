Курский «ЮЗГУ-АТОМ» на выезде одержал три победы

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:36:04+03:00

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Игры пятого тура Чемпионата России прошли в Туле. Выездной тур принес в копилку ВК «ЮЗГУ-АТОМ» сразу три победы. В первой игре 5-го тура, состоявшейся в минувший четверг, курянки в упорной борьбе одержали победу над тюменским ВК «Тюмень-ТюмГУ» - 3:2 (счет по партиям – 17:25, 25:20, 21:25, 25:20, 15:12). В пятничной встрече с ВК «Уралочка-2-УрГЭУ» из Свердловской области курянки праздновали вторую победу - 3:1 - в пользу ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (счет по партиям – 23:25, 25:18, 25:21, 25:23).

Повторные игры 5-го тура с теми же соперниками состоялись в минувшие выходные и прошли в напряженной борьбе. Субботняя встреча с «Тюмень-ТюмГУ» завершилась в пользу тюменских волейболисток - 3:0 (счет по партиям – 25:18, 25:22, 25:22). В воскресном противостоянии с соперницами из Свердловской области сильнее оказались курянки – 3:2 в пользу ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (счет по партиям – 25:16, 25:27, 22:25, 25:15, 15:11).

По итогам пятого тура ВК «ЮЗГУ-АТОМ» заработал семь очков. Таким образом, в активе у курянок 10 побед, 25 очков и 6-е место в турнирной табели о рангах чемпионата страны.

14-16 февраля ВК «ЮЗГУ-АТОМ» ожидает домашний тур, в рамках которого курским волейболисткам предстоит помериться силами с «Уфимочкой-УГНТУ» из Уфы (5-е место), тульской «Тулицей» (3-е место) и казанским «Динамо-Казань-УОР» (8-е место).

ИСТОЧНИК KP.RU