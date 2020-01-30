В Курской области восстановили нарушенное газоснабжение

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:10:26+03:00

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В 16:10 29 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об отключении газоснабжения в Золотухинском районе.

По состоянию на 18.40 29 января аварийно-восстановительные работы завершены по данным МЧС. Проводится подключение потребителей.

На место направлена оперативная группа КЧС и ОПБ администрации района, ОГ МПСГ Золотухинского района, аварийно-восстановительные бригады.

Привлекалась группировка сил и средств в составе 12 единиц техники, 31 человек.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU