В Курской области восстановили нарушенное газоснабжение
В 16:10 29 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об отключении газоснабжения в Золотухинском районе.
По состоянию на 18.40 29 января аварийно-восстановительные работы завершены по данным МЧС. Проводится подключение потребителей.
На место направлена оперативная группа КЧС и ОПБ администрации района, ОГ МПСГ Золотухинского района, аварийно-восстановительные бригады.
Привлекалась группировка сил и средств в составе 12 единиц техники, 31 человек.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU