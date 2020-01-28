2020-01-28T13:44:06+03:00
Происшествия

Под Курском в ДТП погибли два человека

ЧП произошло в Железногорском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествияПолиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествияФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

28 января примерно в 11.00 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по автодороге Тросна - Калиновка - Михайловка - Линец в Железногорском районе. На 21 километре трассы он, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Хендай», за рулем которого сидел 40-летний водитель.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ДТП в Железногорске районе.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курские Фатеж и Дмитриев претендуют на федсредства для благоустройства территории
В Курске судят зека, который шесть лет был в бегах
Курянина, угрожавшего убить судью, отправили на лечение
В Курской области зимуют более двух тысяч водоплавающих
В Курске снесут долгострой на Дзержинского
Курский пенсионер изнасиловал пожилую односельчанку
Под Курском в ДТП погибли два человека
В Курской области отремонтируют девять участков муниципальных дорог
Курским школьникам напомнят о безопасном поведении на льду
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
Под Курском перевернулась иномарка
Курянка украла у родственницы старинную икону
В двух районах области курские школьники получают бесплатное питание
В Курске состоялся гала-концерт фестиваля «Открытая Росгвардия»
В курском Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от коронавируса
В Курской области пройдет мокрый снег
В Курске прошла "Киносессия"
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
Курский алиментщик сменил пол и переехал в другой город
Под Курском неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся
В курском интернате инвалидов использовали как рабов