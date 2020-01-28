Под Курском в ДТП погибли два человека
28 января примерно в 11.00 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по автодороге Тросна - Калиновка - Михайловка - Линец в Железногорском районе. На 21 километре трассы он, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Хендай», за рулем которого сидел 40-летний водитель.
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ДТП в Железногорске районе.Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU