Под Курском в ДТП погибли два человека

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:44:06+03:00

Изменить размер текста: A A

28 января примерно в 11.00 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по автодороге Тросна - Калиновка - Михайловка - Линец в Железногорском районе. На 21 километре трассы он, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Хендай», за рулем которого сидел 40-летний водитель.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/757308" frameborder="0"></iframe> ДТП в Железногорске районе.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU