2020-01-28T10:58:49+03:00
Происшествия

Курянка украла у родственницы старинную икону

Женщина уверяла, что ей приснился сон о том, что святой облик должен храниться у нее
Яна ШЕЛЕСТ
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Старинную реликвию уже вернули владелицеСтаринную реликвию уже вернули владелицеФото: Из архива "КП"
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Жительница Большесолдатского района обратилась в полицию и сообщила, что у нее похитили семейную икону. В тот день к женщине приехала дальняя родственница и пыталась уговорить отдать ей старинный облик.

Владелица отказала, объяснив, что икона ей досталась от родителей и хранится в доме уже больше двадцати лет. Как только гости уехали, она заметила, что той самой иконы нет на постоянном месте в иконостасе и сразу позвонила в полицию.

По телефону женщина сообщила марку и номер автомобиля, на котором прибыли дальние родственники. Инспекторы остановили транспорт, указанный в ориентировке, а в салоне обнаружили похищенную икону. Пассажирка уверяла полицейских, что ночью ей приснился сон о том, что икона должна храниться у нее.

Для того, чтобы забрать образ святого она специально приехала из другого района. Но когда хозяйка ни при каких условиях не захотела отдавать икону, забрала ее и скрылась. Старинную реликвию уже вернули владелице. По данному факту проводится проверка, после чего будет дана правовая оценка действиям участникам происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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