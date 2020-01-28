2020-01-28T10:14:20+03:00
Общество

В двух районах области курские школьники получают бесплатное питание

Комитет образования и науки провел большую работу по увеличению финансирования на обеды
Яна ШЕЛЕСТ
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Сумма муниципальных средств на обеспечение бесплатным питанием льготников вырастет со 122 миллионов до 212 миллионовСумма муниципальных средств на обеспечение бесплатным питанием льготников вырастет со 122 миллионов до 212 миллионов
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К 1 сентября 2020 года все ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным питанием. В Курской области сейчас начальное образование получает почти 50 тысяч детей. Горячее питание получают 95% из них, при этом дети могут пообедать во всех школах области: льготники - бесплатно, остальные - за деньги.

В Большесолдатском и Горшеченском районах уже смогли организовать бесплатное двухразовое питание. Его получают почти девять тысяч учеников начальной школы.

«Чтобы обеспечить бесплатным питанием всех учеников 1-4-х классов, Курской области потребуется финансирование (из бюджетов всех уровней) в объеме 150-160 млн рублей», - отметил исполняющий обязанности председателя комитета образования и науки Курской области Александр Уколов.

Областной комитет образования и науки провел большую работу по увеличению финансирования на бесплатные обеды для детей. Так, с января 2020 года субсидия, предоставляемая местным бюджетом, составит порядка 19 миллионов рублей, что на 7,8 миллиона рублей больше по сравнению с прошлым годом. Сумма муниципальных средств на обеспечение бесплатным питанием льготников вырастет со 122 миллионов до 212 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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