2020-01-27T16:24:56+03:00
Здоровье

В курском Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от коронавируса

Туристам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай
Яна ШЕЛЕСТ
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При первых признаках заболевания нужно обращаться за медицинской помощьюПри первых признаках заболевания нужно обращаться за медицинской помощьюФото: Из архива "КП"
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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань были зарегистрированы случаи заболевания вирусной пневмонией, вызванные ранее неизвестным коронавирусом. По состоянию на 23 января в мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания, вызванного новым коронавирусом, из них 17 случаев закончились летальным исходом. Регистрация случаев заболеваний продолжается как в КНР, так и за ее пределами.

В 25 регионах Китая зарегистрировано 625 заболевших. По одному случаю было зарегистрировано в Гонконге, Макао, Тайване, Японии, Республике Корея, Сингапуре, США. Четыре случая выявлены в Таиланде. Получены доказательства способности коронавирусов распространяться от больного человека к здоровому.

В связи с предстоящим празднованием Китайского Нового года 25 января 2020 года и сопровождающими его выходными днями 24-30 января, ожидается увеличение количества туристических поездок в КНР.

В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности:

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Справка:

Коронавирусы представляют собой группу патогенов, которые вызывают респираторные и кишечные заболевания. Коронавирус может заражать многих млекопитающих, таких как свиньи, крупный рогатый скот, кошки, собаки, куницы, верблюды, летучие мыши, мыши, ежи и различные виды птиц. Ранее неизвестный коронавирус - новый штамм коронавируса, который ранее не выявлялся у людей.

Клиническая картина коронавирусной инфекции зависит от вируса, но распространенные признаки включают в себя респираторные симптомы, высокую температуру, кашель, одышку и затрудненное дыхание. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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