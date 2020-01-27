2020-01-27T16:07:55+03:00
Общество

В Курской области пройдет мокрый снег

Спасатели предупреждают об опасности на дорогах
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура воздуха ночью 0…-5 ºС, днем от -2…+3 ºСТемпература воздуха ночью 0…-5 ºС, днем от -2…+3 ºСФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С вечера 27 января и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами слабые осадки в виде мороси и мокрого снега, днем со снегом. В отдельных районах туман, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер Северо-Западный ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 ºС, днем от -2…+3 ºС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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