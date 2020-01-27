2020-01-27T14:54:26+03:00
Звезды

В Курске прошла "Киносессия"

В драмтеатре в честь Дня студента смотрели фильм и слушали музыку [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне уже хорошо знакомы с проектом "Кино в театре"Куряне уже хорошо знакомы с проектом "Кино в театре"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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В воскресенье, 26 января, в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона прошел показ семейной комедии для зрителей старше 12 лет с народной артисткой РФ Ириной Розановой и резидентом «Comedy Club» Вадимом Галыгиным - «Новогодний ремонт».

Главную героиню в фильме сыграла Зоя Бербер, известная по роли Леры Обориной из сериала «Реальные пацаны». А перед показом по традиции прошло предсеансовое мероприятие, посвященное Дню российского студенчества, «Киносессия. Зачет!».

Свои работы представили студенты курского худграфа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Свои работы представили студенты курского худграфаФото: Светлана ВОЛКОВА

Гости проекта смогли увидеть в фойе драматического театра выставку творческих работ студентов художественно-графического факультета КГУ. Экспонаты с необычным сочетанием цветов, объемов и форм создают в восприятии созерцателей завораживающие иллюзии.

Здесь же, в фойе театра, выступили и двое музыкантов, исполняющих кавер-версий известных песен под гитару, - Мария Юзепольская и Андрей Фурцев. Своих поклонников также ждала тематическая книжная выставка Курской областной научной библиотеки имени Николая Асеева.

Мероприятие было посвящено Дню российского студенчества Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятие было посвящено Дню российского студенчестваФото: Светлана ВОЛКОВА

Информационный партнер проекта - "Комсомольская правда-Курск".

"Кино в театре" 27 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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