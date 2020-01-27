2020-01-27T14:19:49+03:00
Общество

Курский алиментщик сменил пол и переехал в другой город

Приставам удалось разыскать новоявленную женщину
Яна ШЕЛЕСТ
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Курянин задолжал 800 тысяч рублейКурянин задолжал 800 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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Житель Курска задолжал 800 тысяч рублей алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. В отдел судебных приставов он по повесткам не приходил, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял.

В ходе розыска должника приставы получили информацию, что мужчина может находиться в Московской области. С целью проверки полученной информации в УФССП России по Московской области было направлено разыскное задание.

Адрес проживания должника установили. Пристав пришел по адресу проживаемого разыскиваемого и встретил женщину, внешне похожу на алиментщика. Как оказалось в дальнейшем, в квартире находилась не родственница должника, а сам должник. Мужчина сменил пол и поменял паспорт.

Судебный пристав-исполнитель принял с должника объяснение о причинах неисполнения судебного решения, а также предупредил его об административной и уголовной ответственности за уклонение от исполнения решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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