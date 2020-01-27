2020-01-27T12:31:37+03:00
Происшествия

Под Курском неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся

ДТП произошло в Железногорске
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавший получил ранения, а водитель с места ДТП скрылсяПострадавший получил ранения, а водитель с места ДТП скрылсяФото: Из архива "КП"
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24 января примерно в 13:40 в Железногорске по улице Обогатителей двигался неустановленный водитель. Около дома 4/3 г он, по предварительным данным, сбил девятилетнего ребенка. В результате ДТП пострадавший получил ранения, а водитель с места ДТП скрылся.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, а также в дежурную часть ОГИБДД МО МВД России Железногорский 8(47148)2-57-09, 2-64-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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