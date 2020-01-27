2020-01-27T12:24:58+03:00
Происшествия

В курском интернате инвалидов использовали как рабов

Пациентов заставляли трудиться на частных приусадебных участках
Ольга ДАНИЛОВА
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Предыдущий директор психоневрологического интерната отделался штрафомПредыдущий директор психоневрологического интерната отделался штрафомФото: Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель главного врача ОБУЗ «Суджанская ЦРБ», которая оказывала консультативную помощь психоневрологическому интернату, с согласия его директора использовала недееспособного нетрудоспособного пациента - инвалида для группы, для работы на ее приусадебном участке, рассказали в прокуратуре.

Ведомство внесло главному врачу ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» представления, в котором прокурор потребовал устранить нарушения закона о здравоохранении и рассмотреть вопрос о привлечении заместителя главного врача к ответственности.

Кроме того в представлении, внесенном руководству психоневрологического интерната, прокурор поставил вопрос о расторжении с работником районной больницы договора об оказании медицинских услуг.

До этого суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное на основании материалов прокурорской проверки, против бывшего директора психоневрологического интерната. По постановлению суда мужчина признан виновным в том, что в течение двух лет передавал опекаемых инвалидов знакомым для выполнения подсобных работ на территории их домовладений и хозяйств.

Экс-директор отделался штрафом. За превышение должностных полномочий суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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