Руководство спецавтобазы Курска получило предостережение от прокуратуры

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:53:02+03:00

Свалка на улице Заводской в Курске - одна из самых грязных в городе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Региональный оператор не заключил договоры на транспортировку отходов

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Прокуратура Курской области провела мониторинг соблюдения требований закона в сфере обращения с отходами в АО «Спецавтобаза по уборке города Курска».

В ведомстве рассказали, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами не принял меры к заключению договоров на транспортировку отходов:

- Это может повлечь нарушение прав жителей Курской области на своевременное и качественное оказание услуги по сбору и вывозу мусора, негативно отразиться на санитарно-эпидемиологическом состоянии в регионе.

Прокуратура области объявила генеральному директору АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» предостережение. Он предупрежден об ответственности в случае нарушения прав граждан на санитарно-эпидемиологическое благополучие, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU