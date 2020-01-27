Руководство спецавтобазы Курска получило предостережение от прокуратуры
Прокуратура Курской области провела мониторинг соблюдения требований закона в сфере обращения с отходами в АО «Спецавтобаза по уборке города Курска».
В ведомстве рассказали, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами не принял меры к заключению договоров на транспортировку отходов:
- Это может повлечь нарушение прав жителей Курской области на своевременное и качественное оказание услуги по сбору и вывозу мусора, негативно отразиться на санитарно-эпидемиологическом состоянии в регионе.
Прокуратура области объявила генеральному директору АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» предостережение. Он предупрежден об ответственности в случае нарушения прав граждан на санитарно-эпидемиологическое благополучие, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU