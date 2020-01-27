Под Курском обнаружили свалку c костями

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:06:23+03:00

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В 400 метрах от автотрассы Лебяжье — Черемушки в Курском районе, справа от поля, были обнаружены две кучи с костными останками крупного рогатого скота диаметром около 5-8 метров. Также имеются следы автотранспортного средства, предположительно КамАЗа.

Инспекторы комитета экологической безопасности и природопользования Курской области, специалисты Россельхознадзора и администрации Лебяженского сельсовета выехали с проверкой на место ЧП.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, также зафиксировали факт размещения биологических отходов. Начался розыск виновных лиц, их привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU