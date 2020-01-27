Под Курском обнаружили свалку c костями
В 400 метрах от автотрассы Лебяжье — Черемушки в Курском районе, справа от поля, были обнаружены две кучи с костными останками крупного рогатого скота диаметром около 5-8 метров. Также имеются следы автотранспортного средства, предположительно КамАЗа.
Инспекторы комитета экологической безопасности и природопользования Курской области, специалисты Россельхознадзора и администрации Лебяженского сельсовета выехали с проверкой на место ЧП.
Сотрудники полиции, прибывшие на место, также зафиксировали факт размещения биологических отходов. Начался розыск виновных лиц, их привлекут к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU