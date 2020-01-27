2020-01-27T10:37:40+03:00
75 лет Великой Победы

В Курске состоится памятная акция «Блокадный хлеб»

Она пройдет сегодня в 13:00 на Театральной площади
Яна ШЕЛЕСТ
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От бомбежек, голода и холода погибло около 1,5 миллиона человекОт бомбежек, голода и холода погибло около 1,5 миллиона человек
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Сегодня в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции окончательно снята блокада города.

В блокированном Ленинграде оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе свыше 400 тысяч детей. 900 дней воины Красной армии обороняли город. От постоянных бомбежек, голода и холода погибло около 1,5 миллиона человек.

Сегодня в 13:00 на Театральной площади Курска пройдет памятная акция «Блокадный хлеб».

ИСТОЧНИК KP.RU

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