2020-01-26T10:26:21+03:00
Общество

Спасатели предупреждают курян о гололедице на дорогах

В такую погоду стоит быть внимательнее и водителям, и пешеходам
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории области в воскресенье, 26 января, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Температура: от 2º мороза до 3º тепла.

Спасатели регионального ГУ МЧС, рекомендуют водителям не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. При гололеде такие маневры могут привести заносу.

Напомним, на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели предупреждают курян о гололедице на дорогах
Мэрия Курска рассказала, когда в микрорайоне КЗТЗ появятся отопление и горячая вода
В Курске десятки многоэтажек остаются без отопления
В центре Курска сгорела иномарка
В Курске СК проверяет факт неоказания медпомощи ветерану Великой Отечественной
В Курске открылась выставка «Лабиринт истории: от сказки к были!»
Житель Курской области до смерти избил собутыльницу
В Курской области появилась карта экскурсионных маршрутов
В Курске проходит фестиваль мировой музыки
В Курске подвели итоги конкурса «Лучшее новогоднее оформление»
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Росгвардия приглашает курян на масштабную выставку
Куряне стали чаще ходить в кино
Житель Курска без чугунных крышек оставил 21 люк