Спасатели предупреждают курян о гололедице на дорогах

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:26:21+03:00

В такую погоду стоит быть внимательнее и водителям, и пешеходам

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории области в воскресенье, 26 января, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Температура: от 2º мороза до 3º тепла.

Спасатели регионального ГУ МЧС, рекомендуют водителям не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. При гололеде такие маневры могут привести заносу.

Напомним, на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.

ИСТОЧНИК KP.RU