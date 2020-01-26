Спасатели предупреждают курян о гололедице на дорогах
В такую погоду стоит быть внимательнее и водителям, и пешеходам
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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории области в воскресенье, 26 января, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Температура: от 2º мороза до 3º тепла.
Спасатели регионального ГУ МЧС, рекомендуют водителям не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. При гололеде такие маневры могут привести заносу.
Напомним, на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.
ИСТОЧНИК KP.RU