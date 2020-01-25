В центре Курска сгорела иномрка
В 22:00 24 января на номер ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит легковой автомобиль на улице Карла Маркса в Курске.
По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП в 22:02. Горел «Хендай Солярис».
В результате пожара в автомобиле «Хендай Солярис» повреждены моторный отсек, лакокрасочное покрытие кузова, лобовое стекло, обшивка, торпеда.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU