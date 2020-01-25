В Курске СК проверяет факт неоказания медпомощи ветерану Великой Отечественной
В Курской области СК проводит доследственную проверку по сообщениям СМИ о неоказании ветерану Великой Отечественной Войны медицинской помощи в больнице.
- Региональные СМИ сообщили о том, что в одну из больниц Курска поступила 94-летняя ветеран Великой Отечественной Войны с разрывом кисты левой почки. Однако ее положили в коридоре больницы и отказывают в оперативном обследовании, - сообщили в ведомстве.
По этому факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области организовано проведение доследственной проверки.
В рамках доследственной проверки будут установлены фактические обстоятельства и дана оценка действиям должностных лиц медучреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сказали в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU