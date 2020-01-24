В Курске открылась выставка «Лабиринт истории: от сказки к были!»
Экспозицию можно посмотреть в краеведческом музее
Каждые субботу и воскресенье в 15:00 для всех желающих будут проходить «Посиделки на бревнышках»Фото: предоставлено пресс-службой
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На экспозиции показана история крестьянской жизни от Рождества до Покрова.
В интерактивной форме можно представить себя в роли хозяйки крестьянского дома: посадить чугунок в печь, разгладить рубашку рубелем, поднять коромысло с ведрами.
Каждые субботу и воскресенье в 15:00 для всех желающих будут проходить «Посиделки на бревнышках», где можно познакомиться с курскими сказками.
Выставка работает до 15 марта в Курском краеведческом музее.
ИСТОЧНИК KP.RU