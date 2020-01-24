2020-01-24T16:55:42+03:00
Звезды

В Курске открылась выставка «Лабиринт истории: от сказки к были!»

Экспозицию можно посмотреть в краеведческом музее
Ольга ДАНИЛОВА
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Каждые субботу и воскресенье в 15:00 для всех желающих будут проходить «Посиделки на бревнышках»Каждые субботу и воскресенье в 15:00 для всех желающих будут проходить «Посиделки на бревнышках»Фото: предоставлено пресс-службой
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На экспозиции показана история крестьянской жизни от Рождества до Покрова.

В интерактивной форме можно представить себя в роли хозяйки крестьянского дома: посадить чугунок в печь, разгладить рубашку рубелем, поднять коромысло с ведрами.

Каждые субботу и воскресенье в 15:00 для всех желающих будут проходить «Посиделки на бревнышках», где можно познакомиться с курскими сказками.

Выставка работает до 15 марта в Курском краеведческом музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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